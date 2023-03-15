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10 минут назад

На демонстрации в Париже произошли беспорядки

ТАССиещё 4

Столкновения демонстрантов с полицией произошли в среду на восьмой с начала года акции протеста против пенсионной реформы в Париже. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, стражи порядка применили слезоточивый газ против протестующих.

На демонстрации в Париже произошли беспорядки
Фото: ТАССТАСС

Стычки происходят на бульваре Монпарнас в южной части французской столицы. Агрессивно настроенные манифестанты забрасывают полицию бутылками и камнями, разбивают витрины магазинов и офисов, в частности пострадало отделение государственной службы занятости. Хулиганы ломают рекламные щиты и поджигают мусорные баки.

Сенат Франции принял скандальную пенсионную реформу

Одна из участвующих в акции женщин пострадала, медики оказывают ей помощь.

По прогнозам Службы территориальной разведки Национального управления полиции, в парижских манифестациях должны принять участие от 50 тыс. до 80 тыс. человек. Протестный марш, организованный профсоюзами, стартовал от эспланады Дома инвалидов, его завершение ожидается в 19:00 (21:00 мск) на площади Италии на юге Парижа. На протяжении следования колонны ограничено движение автомобилей и наземного общественного транспорта.

Проект реформы пенсионной системы был представлен премьер-министром Франции Элизабет Борн в середине января. Наряду с повышением пенсионного возраста до 64 лет он предполагает увеличение размера минимальной пенсии до €1,2 тыс. и отмену ряда специальных пенсионных режимов.

Сенат (верхняя палата парламента) 11 марта одобрил проект пенсионной реформы. Финальную версию законопроекта должна согласовать 15 марта совместная комиссия из семи депутатов Национального собрания (нижняя палата) и семи сенаторов.

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