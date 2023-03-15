На демонстрации в Париже произошли беспорядки

Столкновения демонстрантов с полицией произошли в среду на восьмой с начала года акции протеста против пенсионной реформы в Париже. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, стражи порядка применили слезоточивый газ против протестующих.

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Стычки происходят на бульваре Монпарнас в южной части французской столицы. Агрессивно настроенные манифестанты забрасывают полицию бутылками и камнями, разбивают витрины магазинов и офисов, в частности пострадало отделение государственной службы занятости. Хулиганы ломают рекламные щиты и поджигают мусорные баки.

Одна из участвующих в акции женщин пострадала, медики оказывают ей помощь.

По прогнозам Службы территориальной разведки Национального управления полиции, в парижских манифестациях должны принять участие от 50 тыс. до 80 тыс. человек. Протестный марш, организованный профсоюзами, стартовал от эспланады Дома инвалидов, его завершение ожидается в 19:00 (21:00 мск) на площади Италии на юге Парижа. На протяжении следования колонны ограничено движение автомобилей и наземного общественного транспорта.

Проект реформы пенсионной системы был представлен премьер-министром Франции Элизабет Борн в середине января. Наряду с повышением пенсионного возраста до 64 лет он предполагает увеличение размера минимальной пенсии до €1,2 тыс. и отмену ряда специальных пенсионных режимов.