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17 минут назад

Президент Вучич: Сербия введет санкции против России только в безвыходной ситуации

Газета.Ruиещё 2

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград пойдет на введение санкций против Российской Федерации только в безвыходной ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

Вучич: Сербия введет санкции против РФ только в безвыходной ситуации
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы заняли позицию об отказа от санкций. Я лучше всего знаю, когда мы находимся в безвыходной ситуации и когда нам надо будет поменять политику. Я не клянусь, но мои слова значат больше, чем клятвы многих. Когда мы будем менять политику, я лично к вам обращусь. Будет ли это через месяц — не знаю, через пять месяцев — не знаю. Но наша политика выдержала уже больше года в самых тяжелых условиях, и, конечно, эту политику не изменит какой-то Баста», — заявил Вучич.

По его словам, у Сербии своя политика и она ее придерживается.

В мире,Александр Вучич,
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