Вучич: Сербия введет санкции против РФ только в безвыходной ситуации

«Мы заняли позицию об отказа от санкций. Я лучше всего знаю, когда мы находимся в безвыходной ситуации и когда нам надо будет поменять политику. Я не клянусь, но мои слова значат больше, чем клятвы многих. Когда мы будем менять политику, я лично к вам обращусь. Будет ли это через месяц — не знаю, через пять месяцев — не знаю. Но наша политика выдержала уже больше года в самых тяжелых условиях, и, конечно, эту политику не изменит какой-то Баста», — заявил Вучич.