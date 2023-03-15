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Американскому банку Signature устроили проверку перед закрытием

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Прокуратура США провела проверку работы Signature Bank с крипто-клиентами, прежде чем регуляторы внезапно закрыли банк на минувших выходных. Об этом Bloomberg рассказали источники, знакомые с этим вопросом.

Следователи в Вашингтоне и Манхэттене проверяли, предпринял ли нью-йоркский банк достаточные шаги для выявления потенциального отмывания денег клиентами - то есть проверял ли людей, открывающих счета, и мониторил ли транзакции на предмет признаков преступлений. По словам двух человек, Комиссия по ценным бумагам и биржам также проводила проверку банка.

Раскрыты детали о разбившемся над Черным морем дроне

Разбившийся над Черным морем беспилотник США MQ-9 Reaper начал свой полет утром 14 марта на базе в Румынии, он выполнял плановую разведывательную миссию. Об этом рассказала The New York Times со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США.

Собеседник газеты отметил, что беспилотники Reapers могут быть оснащены ракетами Hellfire, но этот дрон летел без оружия и занимался разведкой примерно в 120 километрах к юго-западу от Крыма, когда был перехвачен. Американские военные утверждают, что дрон пришлось затопить в международных водах после того, как один из двух Су-27 задел его винт. Россия отрицает, что самолеты вступали в контакт с беспилотником.

Байден и Си решили поговорить

Президент США Джо Байден заявил, что его переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином ожидаются «в ближайшее время». Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что Байден анонсировал переговоры с Си после обнародования деталей крупной сделки по подлодкам с Великобританией и Австралией, направленной на противодействие Китаю. На вопрос журналистов, беспокоит ли его то, что Китай расценит сделку как агрессию, Байден ответил «нет». Когда именно состоятся переговоры, президент США не уточнил. В середине февраля Байден сообщил, что он рассчитывает обсудить с Си инцидент с китайским воздушным шаром-шпионом, прилетевшим в США.

Украинским беженцам в Швейцарии придется продать машины

Любой, кто получает в Швейцарии социальную помощь, спустя год проживания в стране должен пройти проверку активов. Правило также распространяется на украинских беженцев - к примеру, от них потребуют продать драгоценности или личные авто, если стоимость машины превышает размер пособия (он меняется от региона к региону), сообщает 20Minuten.

К примеру, от беженцев, живущих в кантоне Люцерн, требуют продать авто, если его стоимость выше размера пособия - четыре тысячи франков (330 тысяч рублей) на человека или десяти тысяч франков (около 826 тысяч рублей) на семью. В зависимости от того, сколько денег принесет продажа автомобиля, социальная помощь затем приостанавливается на определенный период времени. В Люцерне зарегистрирован 141 украинский беженец с личными авто, 132 из них получают социальную помощь.

Наушники Apple научат следить за здоровьем владельца

Корпорация Apple планирует снабдить свои наушники AirPods дополнительными функциями, «полностью меняющими их возможности», сообщает Forbes со ссылкой на бюллетень Марка Гурмана из Bloomberg. По данным Гурмана, в ближайшие год или два AirPods станут «инструментом для поддержки здоровья» с возможностью получать данные о слухе.