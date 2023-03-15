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48 минут назад

Папа Римский прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры

ТАССиещё 1

Папа Римский Франциск, комментируя ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры, призвал стороны конфликта на Украине "уважать религиозные места".

Папа Римский прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры
Фото: Zuma/TACCZuma/TACC

"Я прошу стороны конфликта уважать религиозные места. Люди любой конфессии, посвящающие себя молитве, являются поддержкой для народа Божьего", - сказал он во время коллективной аудиенции в среду.

10 марта на сайте Киево-Печерской лавры УПЦ было опубликовано предупреждение и. о. гендиректора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" (подчиняется Минкультуры Украины), в соответствии с которым монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды. В документе уточняется, что рабочая группа, установившая нарушение условий договора аренды, создана по указу президента Украины Владимира Зеленского.

Позднее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей, Папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры и принудительного закрытия монастыря.

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Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил в понедельник, что монахи не выполнят предписание покинуть обитель. Министр культуры и информационной политики Украины сообщил ранее, что представители УПЦ будут привлечены к уголовной ответственности в случае исчезновения из Киево-Печерской лавры "музейных экспонатов", в том числе мощей святых.

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