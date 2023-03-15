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19 минут назад

Казахстан предложили переименовать

Алиса Селезнёва

Лидер Демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев выступил с инициативой переименовать страну в Казахскую республику. Об этом пишет РИА Новости.

Казахстан предложили переименовать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое предложение было озвучено Перуашевым ходе посещения города Актау во время предвыборной кампании.

Парламентарий напомнил горожанам, что депутаты фракции «Ак жол» в парламенте уже выступали с такой инициативой в 2019 году, однако тогда она не была одобрена. При этом, по мнению партии, «надо называть республику по названию народа, который ее создал».

«Тогда правительство не поддержало, но, на наш взгляд, рано или поздно мы к этому придем. Мы считаем, что это историческая справедливость», - подчеркнул Азат Перуашев.

Ранее опрошенные изданием QMonitor правозащитники и политологи обратили внимание на то, что после масштабного казахско-дунганского межэтнического конфликта власти Казахстана так и не навели порядок в этой сфере и спустя три года ситуация осталась в той же точке.

При этом, по их мнению, пассивность государства и протекционизм по отношению к титульной нации «наталкивает на вывод, что данные процессы все-таки носят несколько управляемый характер».

«В итоге кордайская трагедия привела к тому, что представители национальных меньшинств стали активнее эмигрировать из Казахстана, не веря в справедливость властей и в соблюдение принципа равенства прав», - отметил гражданский активист Ядикар Ганиев.

В мире,Азат Перуашев,Демократическая партия США,
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