Власти США обвинили Россию в опасном перехвате своего беспилотника MQ-9 над Черным морем, а в Минобороны РФ подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с дроном. По версии западных СМИ, инцидент показал, что угроза эскалации между Россией и США высока, несмотря на стремление стран этого избежать.

Об инциденте стало известно 14 марта. Командование силами США в Европе сообщило, что американский дрон-разведчик MQ-9 разбился после столкновения с российским истребителем Су-27 над Черным морем.

В США утверждают, что два российских Су-27 перехватили беспилотник, выполнявший «рутинные операции», а в ходе маневра один из истребителей якобы задел винт MQ-9. После этого беспилотник потерял управление и операторам пришлось его затопить. Маневры истребителей американские военные назвали «непрофессиональными и небезопасными».

В Минобороны РФ заявили, что дрон летел в районе Крыма «в направлении границы России» с выключенными транспондерами - в этой зоне установлены ограничения на полеты. Су-27 не вступали в контакт с дроном, в Минобороны РФ считают, что беспилотник потерял управление и разбился «в результате резкого маневрирования».

The New York Times пишет, что российский военный самолет задел винт разведывательного беспилотника, «вынудив американских операторов сбить его в международных водах». Газета отмечает, что это первый известный «физический контакт» между Россией и США с начала боевых действий на Украине в 2022 году.

Джон Кирби, официальный представитель Совета национальной безопасности США, сказал, что в последние недели случилось несколько похожих перехватов со стороны РФ. По словам американских военных, почти все они закончились без происшествий, - но эпизод с MQ-9 Reaper «заслуживает внимания из-за того, насколько небезопасно это было».

NYT подчеркивает, что украинский кризис усилил напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном и превратил Черное море в «эффективную зону боевых действий».

Столкновение продемонстрировало, насколько близко США и Россия оказываются друг к другу на окраинах зоны конфликта, даже если они стремятся избежать инцидентов, которые могут привести к обострению напряженности между ними и расширению конфликта на Украине, отмечает The Wall Street Journal.

Хотя США предоставили Киеву военную помощь и оборудование на сумму более 30 миллиардов долларов, а также разведданные, американцы не хотят конфликта с Россией, подчеркивает издание. Инцидент с дроном продемонстрировал, как трудно США поддерживать Украину, избегая потенциальной «непреднамеренной эскалации».

The Guardian отмечает, что сбитый беспилотник стоимостью 32 миллиона долларов вызвал гонку за поиском обломков, поскольку они содержат некоторые из самых передовых технологий США и станут неожиданным подарком для российской разведки, если она доберется до самолета первой.