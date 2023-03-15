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37 минут назад

Опасная близость России и США: западные СМИ о разбившемся дроне

Мария Иванова

Власти США обвинили Россию в опасном перехвате своего беспилотника MQ-9 над Черным морем, а в Минобороны РФ подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с дроном. По версии западных СМИ, инцидент показал, что угроза эскалации между Россией и США высока, несмотря на стремление стран этого избежать.

Об инциденте стало известно 14 марта. Командование силами США в Европе сообщило, что американский дрон-разведчик MQ-9 разбился после столкновения с российским истребителем Су-27 над Черным морем.

В США утверждают, что два российских Су-27 перехватили беспилотник, выполнявший «рутинные операции», а в ходе маневра один из истребителей якобы задел винт MQ-9. После этого беспилотник потерял управление и операторам пришлось его затопить. Маневры истребителей американские военные назвали «непрофессиональными и небезопасными».

В Минобороны РФ заявили, что дрон летел в районе Крыма «в направлении границы России» с выключенными транспондерами - в этой зоне установлены ограничения на полеты. Су-27 не вступали в контакт с дроном, в Минобороны РФ считают, что беспилотник потерял управление и разбился «в результате резкого маневрирования».

The New York Times пишет, что российский военный самолет задел винт разведывательного беспилотника, «вынудив американских операторов сбить его в международных водах». Газета отмечает, что это первый известный «физический контакт» между Россией и США с начала боевых действий на Украине в 2022 году.

Джон Кирби, официальный представитель Совета национальной безопасности США, сказал, что в последние недели случилось несколько похожих перехватов со стороны РФ. По словам американских военных, почти все они закончились без происшествий, - но эпизод с MQ-9 Reaper «заслуживает внимания из-за того, насколько небезопасно это было».

NYT подчеркивает, что украинский кризис усилил напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном и превратил Черное море в «эффективную зону боевых действий».

Столкновение продемонстрировало, насколько близко США и Россия оказываются друг к другу на окраинах зоны конфликта, даже если они стремятся избежать инцидентов, которые могут привести к обострению напряженности между ними и расширению конфликта на Украине, отмечает The Wall Street Journal.

Хотя США предоставили Киеву военную помощь и оборудование на сумму более 30 миллиардов долларов, а также разведданные, американцы не хотят конфликта с Россией, подчеркивает издание. Инцидент с дроном продемонстрировал, как трудно США поддерживать Украину, избегая потенциальной «непреднамеренной эскалации».

Смоделировано падение дрона США в Черном море

The Guardian отмечает, что сбитый беспилотник стоимостью 32 миллиона долларов вызвал гонку за поиском обломков, поскольку они содержат некоторые из самых передовых технологий США и станут неожиданным подарком для российской разведки, если она доберется до самолета первой.

Газета отмечает, что инцидент подсветил опасность столкновения, способного привести к эскалации из-за ошибки или просчета, поскольку силы России и НАТО размещают вокруг зоны конфликта все больше военной техники.

В мире,Видео,Джон Кирби,Минобороны России,НАТО,
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