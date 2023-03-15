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50 минут назад

Посол РФ: США выразили протест в связи с приписываемыми РФ действиями в ситуации с БПЛА

ТАСС

Власти Соединенных Штатов выразили протест в связи с приписываемыми российской стороне действиями во время инцидента с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 над Черным морем. Об этом заявил во вторник журналистам посол России в США Анатолий Антонов по завершении консультаций в Госдепартаменте, куда он был приглашен в связи с инцидентом.

США выразили России протест в связи с инцидентом с БПЛА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Американская сторона выразила протест в связи с - как они сказали - "непрофессиональными действиями российской стороны", - отметил глава российского диппредставительства.

Посол РФ отверг инсинуации США по поводу беспилотника

По его словам, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид во время консультаций "выразила обеспокоенность США в связи с этим инцидентом".

В мире,Карен Донфрид,Анатолий Антонов,Госдеп США,
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