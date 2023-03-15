США выразили России протест в связи с инцидентом с БПЛА

Власти Соединенных Штатов выразили протест в связи с приписываемыми российской стороне действиями во время инцидента с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 над Черным морем. Об этом заявил во вторник журналистам посол России в США Анатолий Антонов по завершении консультаций в Госдепартаменте, куда он был приглашен в связи с инцидентом.