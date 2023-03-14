Украина попросила Финляндию передать курсировавшие в РФ поезда Allegro

Руководство «Украинских железных дорог» во вторник, 14 марта, направило финской госкорпорации VR письмо с просьбой о передаче четырех поездов Allegro. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Отмечается, что 10 марта советник гендиректора УЖД Александр Камышин встретился в Киеве с премьер-министром Финляндии Санной Марин.
Во время встречи представитель компании обратился к Марин с просьбой о передаче поездов.
Напомним, что поезда Allegro курсировали ранее между Санкт–Петербургом и Хельсинки. Они рассчитаны на колею шириной 1524 мм, соответственно, могут свободно перемещаться по российской, финской, украинской железным дорогам.
Поезда с с 2010 по 2022 год эксплуатировала российско-финская компания Karelian Trains. В марте прошлого года финская сторона приостановила рейсы между двумя столицами. В августе стало известно о том, что оператор списал как составы, так и детали для них. Сумма списания составила €45,4 млн.