Украина попросила Финляндию передать курсировавшие в РФ поезда Allegro

Руководство «Украинских железных дорог» во вторник, 14 марта, направило финской госкорпорации VR письмо с просьбой о передаче четырех поездов Allegro. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

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Отмечается, что 10 марта советник гендиректора УЖД Александр Камышин встретился в Киеве с премьер-министром Финляндии Санной Марин.

Во время встречи представитель компании обратился к Марин с просьбой о передаче поездов.

Напомним, что поезда Allegro курсировали ранее между Санкт–Петербургом и Хельсинки. Они рассчитаны на колею шириной 1524 мм, соответственно, могут свободно перемещаться по российской, финской, украинской железным дорогам.