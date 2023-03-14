В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
8 минут назад

Украина попросила Финляндию передать курсировавшие в РФ поезда Allegro

Илья Родин

Руководство «Украинских железных дорог» во вторник, 14 марта, направило финской госкорпорации VR письмо с просьбой о передаче четырех поездов Allegro. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Украина попросила Финляндию передать курсировавшие в РФ поезда Allegro
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что 10 марта советник гендиректора УЖД Александр Камышин встретился в Киеве с премьер-министром Финляндии Санной Марин.

Во время встречи представитель компании обратился к Марин с просьбой о передаче поездов.

Напомним, что поезда Allegro курсировали ранее между Санкт–Петербургом и Хельсинки. Они рассчитаны на колею шириной 1524 мм, соответственно, могут свободно перемещаться по российской, финской, украинской железным дорогам.

Поезда с с 2010 по 2022 год эксплуатировала российско-финская компания Karelian Trains. В марте прошлого года финская сторона приостановила рейсы между двумя столицами. В августе стало известно о том, что оператор списал как составы, так и детали для них. Сумма списания составила €45,4 млн.

В мире,Александр Камышин,Укрзализныця,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий