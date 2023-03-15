Президент Украины Зеленский: оборона Артемовска будет усилена

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оборона Артемовска (украинское название - Бахмут) будет усилена. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского лидера.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

"Провел заседание ставки. Доклады главкома, разведки, командующих направлений... Основное внимание ОСУВ (оперативно-стратегическая группировка войск - "Газета.Ru") "Хортица" и Бахмут. Есть четкая позиция всей ставки: усиливать это направление", - заявил президент Украины.

Также в ходе заседания обсуждались вопросы поставки боеприпасов и вооружения. Ранее Зеленский заявил о решении ставки верховного главнокомандующего продолжать оборонять Артемовск. До этого основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в Артемовске "обстановка очень тяжелая" в связи с тем, что Вооруженные силы Украины постоянно "подкидывают" резервы. При этом российские силы взяли под контроль помещение завода АЗОМ в Артемовске.