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51 минуту назад

Президент Украины Зеленский: оборона Артемовска будет усилена

Газета.Ruиещё 6

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оборона Артемовска (украинское название - Бахмут) будет усилена. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского лидера.

Президент Украины Зеленский: оборона Артемовска будет усилена
Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via ReutersUkrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

"Провел заседание ставки. Доклады главкома, разведки, командующих направлений... Основное внимание ОСУВ (оперативно-стратегическая группировка войск - "Газета.Ru") "Хортица" и Бахмут. Есть четкая позиция всей ставки: усиливать это направление", - заявил президент Украины.

Также в ходе заседания обсуждались вопросы поставки боеприпасов и вооружения. Ранее Зеленский заявил о решении ставки верховного главнокомандующего продолжать оборонять Артемовск. До этого основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в Артемовске "обстановка очень тяжелая" в связи с тем, что Вооруженные силы Украины постоянно "подкидывают" резервы. При этом российские силы взяли под контроль помещение завода АЗОМ в Артемовске.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

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