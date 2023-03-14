В Киеве приняли решение по обороне Артемовска

На заседании ставки главковерха Украины было принято коллегиальное решение о дальнейшей обороне Артемовска (Бахмута). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на офис президента республики.
Отмечается, что в заседании участвовал глава Украины Владимир Зеленский и другие высокопоставленные лица и военачальники.
В офисе пояснили, что в ходе заседания был рассмотрен ход оборонительной операции в районе Бахмута.
По итогам обсуждения было принято решение о дальнейшем удержании города, подчеркнули в ведомстве.
Напомним, что Артемовск находится на территории Донбасса, подконтрольной Киеву. Он является важным транспортным узлом для снабжения украинских подразделений.
В настоящее время большая часть ведущих к нему транспортных артерий перерезана российскими военными.
Ранее вопрос о дальнейшей обороне города обсуждался 6 марта. Украинские военачальники высказались за то, чтобы удерживать населенный пункт.