Киево-Печерская Лавра: последние новости, что происходит и почему выгоняют монахов

Украинские власти потребовали от монахов покинуть главную православную обитель страны — Киево-Печерскую лавру в срок до 29 марта. Наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявил, что монахи не намерен выполнять это требование и напомнил, что сейчас не 1917 год. Что происходит в святыне, разбирался «Рамблер».

Фото: ТАСС ТАСС

Киево-Печерская лавра

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Комплекс Киево-Печерской лавры расположился на двух холмах у берегов Днепра в центре Киева. Ансамбль включает 13 храмов и три колокольни, расположенные на площади 28 га. Главный соборный храм — Успенский. Часть храмов находится в Верхней лавре, часть — в том числе Ближние и Дальние пещеры — в Нижней лавре. В пещерах покоятся мощи святых.

Изначально община лавры находилась в юрисдикции Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, на территории проживало до 220 монахов. По договору от 2013 году за ними закреплялось право безвозмездного использования Нижней лавры, пишут «Известия».

В 2018 году Украина приняла несколько поправок, которые позволили ограничивать или запрещать деятельность УПЦ, а также передавать ее храмы другой юрисдикции. После начала специи Украинская православная церковь провела 27 мая 2022 года в Киеве Собор Высшего органа управления церкви, который осудил военные действия «как нарушение заповеди «Не убий!» и призывал сделать все, чтобы остановить кровопролитие, пишет «Газета.ру».

Также Собор УПЦ принял дополнения и изменения в Статусе об управлении, «которые говорят о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви» от Московского матриархата.

Однако дистанцирование от Москвы не сумело уберечь каноническую Украинскую православную церковь. И уже в ноябре 2022 года Киев начал гонения. Украинские спецслужбы провели обыски в храмах и епархиях по всей стране. Нескольким иерархам были предъявлены обвинения в «госизмене и подрывной деятельности».

После того как в Киево-Печерской лавре Служба безопасности Украины (СБУ) нашла пророссийскую литературу, поддерживающую «русский мир», стало известно, что храмовый комплекс был зарегистрирован как монастырь в составе раскольнической Православной церкви Украины.

«Это совершенно закономерный шаг со стороны украинских властей касательно своей последовательной, однозначной, четкой позиции по уничтожению всего русского и связанного с Россией», — констатировал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Киев потребовал от монахов покинуть лавру

После перехода в ведение Православной церкви Украины Верхней лавры и захвата Успенского собора, где раскольники впервые провели службу в начале января, начался «бой» за Нижнюю Лавру.

В частности, министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил о том, что необходима ревизия имущества храмового комплекса и пещер, где покоятся мощи святых. «Кроме недвижимого имущества, там есть еще музейные экспонаты — более 800 экземпляров, в том числе мощи святых, которые были переданы на, так сказать, использование монахам», — пояснил он.

Ревизия движимого имущества началась 13 марта. По словам митрополита Винницкого и Барского Варсонофия, ее проводит специальная комиссия, пишет «Интерфакс».

При этом проверяющие явились на территорию лавры без предварительного официального уведомления, не предъявили никаких документов, подтверждающих полномочия. Митрополит Варсонофий заметил, что подготовил обращение о нарушении соответствующих юридических процедур, и призвал верующих к усиленной молитве «за нашу общую Святыню».

Монахи отказались покинуть стены Киево-Печерской лавры

В свою очередь настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил о том, что монахи не намерены выполнять предписание покинуть монастырь. Об этом пишет «Пятый канал».

«Мы не намерены выселяться и не будем. Сейчас есть законы, которые на стороне человека. Угрозы, что с нами расправятся — не 1917 год. Сегодня есть мировое сообщество, есть какая-то культура», - заявил Павел.

Он напомнил, что монахи – граждане Украины, некоторые из которых живут в лавре с 1988 года.

Архиепископ Ровенский и Острожский Пимен призвал всех христиан встать на защиту Киево-Печерской лавры от «государственных богоборцев», пишут «Известия».

«Дьявол делает все возможное, чтобы молитва прекратилась. Наверное, апокалипсис начинается с Украины… Мы не должны посрамить Церковь, пускай даже меня расстреляют. Я не боюсь смерти. Мы не за бунты, не за революции, но дайте нам молиться, как мы хотим, как мы научены», - заявил в свою очередь наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

При этом министр культуры Украины Александр Ткаченко заметил в одном из интервью, что на случай, если УПЦ откажется покинуть территорию лавры, в состав комиссии по ревизии включены представители СБУ и МВД.

А Патриарх всея Руси Кирилл обратился к Папе Римскому и генсеку ООН с призывом не допустить изгнания монахов из Киево-Печерской лавры.

Киев нацелен на полную ликвидацию УПЦ

По мнению экспертов, протесты верующих не смогут помешать администрации президента Владимира Зеленского реализовать план по полной ликвидации Украинской православной церкви.

«На стороне Киева явное силовое преимущество. Сопротивление могут подавлять вплоть до физической ликвидации, никакого наказания за это исполнители не понесут. Населению при этом давно объясняют, что УПЦ — «внутренний враг», с которым надо бороться. Не все в это верят, но большинству такого объяснения достаточно. Так что и с пропагандистской точки зрения Киев ничего не потеряет, - пояснил политолог Александр Дудчак.