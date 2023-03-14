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1 час назад

Силуэт Карла III снова напечатали на марках без короны

Елена Прошина

Короля Великобритании Карла III снова напечатали на почтовых марках без короны. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Independent.

Силуэт Карла III снова напечатали на марках без короны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В королевстве скоро поступят в продажу марки с изображением силуэта короля. Выпущена коллекция из 10 специальных марок, посвященных любимым цветам нации. Однако на марках, где профиль Карла изображен в левом верхнем углу, король оказался без короны.

«Британия — это нация садоводов, и любовь к цветам глубоко укоренилась в нашем коллективном сознании. Его Величество известен как страстный садовник, и мы рады, что первые специальные марки с изображением его силуэта должны быть прославлением некоторых из самых популярных цветов в британских садах», - рассказал директор по внешним связям и политике Royal Mail Дэвид Голд,

В число выбранных цветов входит и нежный душистый горошек — один из любимых цветов покойной королевы Елизаветы. Он сфотографирован на белом фоне. Также изображены ирис, лилия, подсолнух, фуксия, тюльпан, пион, настурция, роза и георгин.

Ранее король уже появлялся на марках. Первая коллекция была представлена в феврале 2023 года, для них был выбран портрет художника Мартина Дженнингса. На них Карл также был изображен без короны.

Напомним, с 1966 года специальные марки украшал силуэт покойной королевы Елизаветы II в лавровом венке. С 1968 года использовался обновленный дизайн Дэвида Джентльмена, адаптированный из оригинального камео-портрета монарха Мэри Гиллик, использованного на монетах.

В мире,Елизавета II,Дэвид Голд,
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