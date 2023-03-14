Силуэт Карла III снова напечатали на марках без короны

Короля Великобритании Карла III снова напечатали на почтовых марках без короны. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Independent.

В королевстве скоро поступят в продажу марки с изображением силуэта короля. Выпущена коллекция из 10 специальных марок, посвященных любимым цветам нации. Однако на марках, где профиль Карла изображен в левом верхнем углу, король оказался без короны.

«Британия — это нация садоводов, и любовь к цветам глубоко укоренилась в нашем коллективном сознании. Его Величество известен как страстный садовник, и мы рады, что первые специальные марки с изображением его силуэта должны быть прославлением некоторых из самых популярных цветов в британских садах», - рассказал директор по внешним связям и политике Royal Mail Дэвид Голд,

В число выбранных цветов входит и нежный душистый горошек — один из любимых цветов покойной королевы Елизаветы. Он сфотографирован на белом фоне. Также изображены ирис, лилия, подсолнух, фуксия, тюльпан, пион, настурция, роза и георгин.

Ранее король уже появлялся на марках. Первая коллекция была представлена в феврале 2023 года, для них был выбран портрет художника Мартина Дженнингса. На них Карл также был изображен без короны.