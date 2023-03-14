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30 минут назад

Пашинян объяснил запрет на въезд в Армению Маргарите Симоньян

Мария Иванова

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в страну запрещают въезд людям, проявляющим неуважением к избранному правительству. Об этом сообщает ТАСС.

Пашинян объяснил запрет Симоньян на въезд в Армению
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так Пашинян прокомментировал новости о запрете на въезд в Армению главреду RT Маргарите Симоньян, издателю Араму Габрелянову и депутату Госдумы Константину Затулину.

«Они обязаны уважать правительство, избранное народом», - сказал премьер.

Как заявил Пашинян, если бы эти люди «сделали один процент того, что они сделали с Арменией», в своих странах, они бы не смогли «въехать в свои дома без визы».

В октябре 2022 года Симоньян сообщила, что ей запретили въезд в Армению. Причины она не уточнила.

Главред RT ранее не раз критиковала власти Армении. В 2020 году на фоне обострения в Нагорном Карабахе она заявила, что Ереван «в ответ на многолетнее добро и защиту» со стороны России не признал Крым. Она отмечала, что страну «наводнили антироссийские НКО» и Армения стала «плацдармом антироссийских сил на Кавказе».

Премьер Армении Никол Пашинян называл эти обвинения несостоятельными.

В мире,Никол Пашинян,Маргарита Симоньян,Арам Габрелянов,Константин Затулин,Госдума,
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