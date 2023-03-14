В Китае задумали повысить пенсионный возраст

Китай рассматривает возможность повышения пенсионного возраста. Как сообщает журнал Spiegel, об этом заявил президент Китайской академии труда и социального страхования Цзинь Вейган.

По его словам, Пекин стремится к «гибкому и дифференцированному способу повышения пенсионного возраста». Вместе с тем власти страны понимают, что это будет длительный процесс.

Сейчас возраст выхода на пенсию в Китае является одним из самых низких в мире — мужчины становятся пенсионерами в 60 лет, а женщины — в 55 лет. Однако политика одного ребенка, которая действовала с 1980 по 2015 год, привела к ситуации, в которой на рынок труда выходит слишком мало молодых людей. В результате вырастает давление на пенсионный фонд.

Национальная комиссия по здравоохранению КНР прогнозирует, что число людей пенсионного возраста к 2035 году вырастет с 280 млн до 400 млн, что превышает текущее население Великобритании и США вместе взятых.