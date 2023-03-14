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1 час назад

Подозреваемые в подготовке теракта в Приднестровье планировали нападение на делегацию ОБСЕ

ТАСС

Заподозренные в подготовке теракта в Приднестровье заговорщики планировали нападение на делегацию ОБСЕ в Тирасполе в феврале этого года. Об этом рассказал во вторник на пресс-конференции прокурор непризнанной республики Анатолий Гурецкий.

Подозреваемые в подготовке теракта в Приднестровье планировали нападение на делегацию ОБСЕ
Фото: ТАССТАСС

"Был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда делегация должна была возвращаться в Кишинев", - сказал Гурецкий.

Лидера Приднестровья хотели убить с помощью заминированного автомобиля, изначально предназначавшегося для теракта против делегации ОБСЕ, заявил прокурор.

В мире,Анатолий Гурецкий,ОБСЕ,
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