Подозреваемые в подготовке теракта в Приднестровье планировали нападение на делегацию ОБСЕ

Заподозренные в подготовке теракта в Приднестровье заговорщики планировали нападение на делегацию ОБСЕ в Тирасполе в феврале этого года. Об этом рассказал во вторник на пресс-конференции прокурор непризнанной республики Анатолий Гурецкий.
"Был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда делегация должна была возвращаться в Кишинев", - сказал Гурецкий.
Лидера Приднестровья хотели убить с помощью заминированного автомобиля, изначально предназначавшегося для теракта против делегации ОБСЕ, заявил прокурор.