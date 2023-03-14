Представитель Британии в ООН заговорил по-русски на заседании

«Мы не русофобы, у нас есть исторические отношения между нашими странами, мы вместе сражались в двух мировых войнах. В нашей стране глубоко уважают богатое культурное наследие России. Я сам семь лет изучал русский язык, его историю и замечательную литературу», — сказал политкоординатор постпредства Британии Фергус Экерсли на заседании СБ ООН. Его слова приводит РИА Новости.