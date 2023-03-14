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51 минуту назад

Представитель Великобритании в ООН заговорил по-русски, чтобы доказать, что не русофоб

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Представитель Великобритании в ООН заговорил по-русски, чтобы доказать, что Лондон не продвигает русофобию.

Представитель Британии в ООН заговорил по-русски на заседании
Фото: RT на русскомRT на русском

«Мы не русофобы, у нас есть исторические отношения между нашими странами, мы вместе сражались в двух мировых войнах. В нашей стране глубоко уважают богатое культурное наследие России. Я сам семь лет изучал русский язык, его историю и замечательную литературу», — сказал политкоординатор постпредства Британии Фергус Экерсли на заседании СБ ООН. Его слова приводит РИА Новости.

Затем уже на английском он заявил, что Лондон не хочет, «чтобы Россия потерпела крах», а, наоборот, желает России быть преуспевающим государством.

Россия запросила на 14 марта проведение заседания СБ ООН по проблеме русофобии как фактора, который мешает разрешению кризиса на Украине.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия больше не доверяет Западу.

Он отметил, что прежние отношения вернуть невозможно, поскольку единственное, что движет западными странами, которые проявили глубокую русофобию, — это стремление уничтожить Россию чужими руками.

В мире,Василий Небензя,Совбез ООН,ООН,
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