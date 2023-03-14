Тереза Мэй выпустит книгу с деталями дела об отравлении в Солсбери

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует опубликовать книгу «Злоупотребление властью». Как сообщает РБК, в ней она собирается раскрыть несколько политических скандалов, в том числе и отравления в британском Солсбери.

Книгу должны выпустить осенью 2023 года. Кроме ситуации в Солсбери политик, которая занимала пост главы британского правительства с 2016 по 2019 год, расскажет детали трагедии на стадионе «Хиллсборо» и пожара в Гренфелл-Тауэр.

«Снова и снова в период моего пребывания в правительстве я видела, как государственные институты злоупотребляют своей властью, стремясь защитить себя перед лицом вызовов, а не искать правду», — заявила Мэй в британских СМИ.

Напомним, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Великобритании считают причастными к происшествию сотрудников российских спецслужб Руслана Боширова и Александра Петрова. Российская сторона отвергает все обвинения. В частности, в марте 2023 года посольство РФ в Великобритании заявило, что Лондон «сфабриковал» доказательства событий в Солсбери в рамках подготовки конфронтации с Москвой на Украине.

Трагедия на футбольном стадионе «Хиллсборо» в английском городе Шеффилд произошла в 1989 году. Тогда перед началом полуфинального матча Кубка Англии между командами «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль» возникла давка, жертвами которой стали 97 человек. Ответственность за инцидент возложили на полицию, которая запустила в фанатский сектор больше человек, который он мог вместить. Извинения близким погибших и пострадавшим правоохранители принесли лишь в январе 2023 года.