МИД Китая не подтвердил информацию о визите Си Цзиньпина в Россию

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь не подтвердил сегодня информацию о том, что председатель КНР Си Цзиньпин на следующей неделе приедет в Москву. Об этом пишет РИА Новости.

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Ранее агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило о том, что на следующую неделю запланирован визит председателя КНР Си Цзиньпин в Россию. В свою очередь газета The Wall Street Journal сообщила, что китайский лидер после поездки в Москву намерен провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь сегодня отметил, что Пекин и Москва «поддерживают тесное взаимодействие на всех уровнях».

«Касательно затронутого вами вопроса, в настоящее время у нас нет информации, которую мы могли бы обнародовать», - заявил дипломат на просьбу подтвердить сведения СМИ о возможном визите.

При этом Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос о возможных переговорах китайского и украинского лидеров, подчеркнул, что позиция Пекина по украинскому кризису «четкая и последовательная» и власти Китая поддерживают контакты со всеми сторонами.

Ранее МИД Китая опубликовал план урегулирования конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов, и включает, среди прочего, необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также возобновление двустороннего диалога.