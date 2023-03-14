В Белоруссии допустили дестабилизацию обстановки в стране из-за наемников

В МВД Белоруссии заявили, что для дестабилизации обстановки в стране могут быть использованы наемники, прошедшие специальную подготовку на Западе. Об этом говорится Telegram-канале ведомства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам замначальника Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Андрея Ананенко, правоохранителям известны планы экстремистских организаций дестабилизировать обстановку в стране. Для этих целей могут использоваться подготовленные наемники.

Также он отметил, что в Белоруссии по-прежнему могут находиться знакомые и родственники боевиков, которые могут содействовать в противоправных действиях, а также вербовке других граждан для участия в военных действиях на стороне Украины.