По всей Украине объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

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Предупредительные сигналы начали распространяться в 14:00 по московскому времени. Первыми сирены услышали жители Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Винницкой, Волынской и Днепропетровской областей, а также Киева. Спустя две минуты сигналы тревоги начали звучать во всех украинских регионах.