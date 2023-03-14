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25 минут назад

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Lenta.ruиещё 3

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

По всей Украине объявили воздушную тревогу
Фото: ТАССТАСС

Предупредительные сигналы начали распространяться в 14:00 по московскому времени. Первыми сирены услышали жители Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Винницкой, Волынской и Днепропетровской областей, а также Киева. Спустя две минуты сигналы тревоги начали звучать во всех украинских регионах.

14 марта стало известно о взрывах в Одесской области. «Звуки взрывов продолжаются», — пишет в Telegram-канале украинское издание «Страна.ua». Кроме того, в области действовала воздушная тревога, которую объявили в 11:13 по московскому времени. Днем ранее сообщалось о взрывах на севере республики, в Сумской области.

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