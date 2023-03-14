ЕС исключил из списка санкций трех россиян

Евросоюз убрал из списка санкций трех умерших россиян - депутата Госдумы Николая Петрунина, главу «Комсомольской правды» Николая Сунгоркина и замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова. Об этом сообщает ТАСС.

Сунгоркин перенес инсульт и скончался в сентябре 2022-го, ему было 68 лет. Петрунин, замглавы думского комитета по энергетике, умер в октябре на 47 году жизни после тяжелой болезни. 45-летний Стремоусов в ноябре погиб в ДТП.

Совет ЕС 14 марта еще на полгода продлил действие персональных санкций против 1,5 тысячи физических лиц и 205 организаций, которые в Евросоюзе обвиняют в «подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».