Подлодку-призрак с мертвецами и кокаином нашли в Тихом океане

Национальные военно-морские силы Колумбии обнаружили в Тихом океане 14-метровую подводную лодку. Внутри оказался огромный груз кокаина — 2,6 тонны. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на газету Daily Mail.

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Как говорится в публикации, подлодка способна нести груз весом до шести тонн. Стоимость 2,6 тонны кокаина оценивается в 72 млн фунтов стерлингов — это примерно 6,6 млрд рублей или $87,5 млн.

Специалисты установили, что на борту субмарины действовал экипаж из четырех человек. Двое погибли, двое выжили, им оказали жизненно необходимую медицинскую помощь на соседнем судне. По предварительной версии, причиной гибели людей стало отравление ядовитыми парами.

Отмечается, что подводные лодки пользуются большой популярностью среди крупных наркоторговцев Колумбии. Именно с их помощью удается доставить запрещенный груз в другие страны.

СМИ предполагают, что субмарина принадлежала Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). Группировка причастна к незаконному обороту наркотиков, похищению людей, вымогательству и к другой преступной деятельности.