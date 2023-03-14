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17 минут назад

Стало известно об автоматическом продлении зерновой сделки при согласии сторон

Lenta.ru

Источник, знакомый с деталями переговоров вокруг зерновой сделки, сообщил ТАСС об автоматическом продлении действия соглашения после 18 марта в случае согласия сторон. По его словам, для этого не требуются какие-либо специальные механизмы.

Раскрыты детали о продлении зерновой сделки
Фото: ТАССТАСС

«Если у сторон не будет возражений, сделка продолжит действовать после 18 марта», — заявил он.

Уточняется, что если в соглашение не будут внесены изменения, то она продолжит действовать в том же виде, что и в настоящее время. Источник уточнил, что срок ее продления не имеет особого значения до тех пор, пока хотя бы одна из сторон не выскажет свои намерения по изменению условий соглашения или его остановке.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков оценил предложение замглавы МИД РФ Сергея Вершинина продлить зерновую сделку на 60 дней. Он заявил, что оно нарушает условия изначального договора, подписанного сторонами.

В мире,Александр Кубраков,Сергей Вершинин,МИД России,
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