Раскрыты детали о продлении зерновой сделки

Источник, знакомый с деталями переговоров вокруг зерновой сделки, сообщил ТАСС об автоматическом продлении действия соглашения после 18 марта в случае согласия сторон. По его словам, для этого не требуются какие-либо специальные механизмы.

Уточняется, что если в соглашение не будут внесены изменения, то она продолжит действовать в том же виде, что и в настоящее время. Источник уточнил, что срок ее продления не имеет особого значения до тех пор, пока хотя бы одна из сторон не выскажет свои намерения по изменению условий соглашения или его остановке.