Politico: в Евросоюзе возможен раскол из-за Китая

Согласно сообщению издания, власти США оказывают давление на остальных участников альянса в вопросе отношений с Китаем. При этом сам Вашингтон занимает достаточно жёсткую позицию в этом вопросе, в отличии от главы Евросовета Шарль Мишель и некоторых других европейских лидеров, которые настроены менее жестко. Например, за поддержание хороших отношений с Пекином выступают Германия, Венгрия и Греция.