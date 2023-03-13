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35 минут назад

Politico: в Евросоюзе возможен раскол из-за Китая

Елена Прошина

Американское издание Politico утверждает, что в Евросоюзе намечается раскол из-за вопроса об отношениях с Китаем.

Politico: в Евросоюзе возможен раскол из-за Китая
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно сообщению издания, власти США оказывают давление на остальных участников альянса в вопросе отношений с Китаем. При этом сам Вашингтон занимает достаточно жёсткую позицию в этом вопросе, в отличии от главы Евросовета Шарль Мишель и некоторых других европейских лидеров, которые настроены менее жестко. Например, за поддержание хороших отношений с Пекином выступают Германия, Венгрия и Греция.

Впрочем издание отмечает, что у позиции США есть и свои сторонники. Одним из них является глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом именно Еврокомиссия является исполнительным органом Евросоюза и определяет внешнюю политику альянса.

Ранее Евросоюз на полгода продлил антироссийские санкции из-за конфликта на Украине.

В мире,Шарль Мишель,Европейский совет,Еврокомиссия,ЕС,
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