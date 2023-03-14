В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
48 минут назад

Евросоюз утвердил продление санкций против России

Lenta.ruиещё 5

Евросоюз (ЕС) ввел в действие свое решение об очередном полугодовом продлении антироссийского санкционного списка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление Совета ЕС.

Евросоюз утвердил продление санкций против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В документе говорится, что из-за продолжающейся на Украине специальной военной операции (СВО) решение об ограничительных мерах против российских физлиц и юрлиц следует утвердить еще на шесть месяцев. При этом авторы санкций удалили из него погибшего заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова. Кроме того, из перечня исключены умершие депутат Госдумы Николай Петрунин и глава «Комсомольской правды» Николай Сунгоркин.

Ранее Совет ЕС принял решение продлить еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2023 года, ограничительные меры, направленные против Москвы. Речь идет о действии рестрикций против около 1,5 тысячи граждан и 205 юридических лиц.

В мире,Николай Петрунин,Кирилл Стремоусов,Совет Европы,Госдума,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий