Допросы россиян, флаги Украины и «американский дух»: протесты в Грузии

Корреспондент «Комсомольской правды» побывал в Тбилиси во время протестов и рассказал, «кто и зачем раскачивает кавказское подбрюшье России».

Фото: ТАСС ТАСС

В первые дни марта 2023 года в Грузии начались массовые акции протеста из-за законопроекта об иностранных агентах, внесенного в парламент.

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Документ предусматривал создание реестра иноагентов, в который вошли бы некоммерческие организации и СМИ, финансируемые из-за рубежа более чем на 20 процентов.

На фоне протестов законопроект отозвали из парламента.

С чего все началось: «закон раздора»

Газета напомнила, что аналогичный закон действует в США с 1938 года. Грузинский законопроект об иностранных агентах, внесенный 3 марта, в отличие от американского аналога, не предусматривает тюремных сроков, лишь штрафы. Не штрафовать обещали тех, кто запишется в реестр иноагентов.

«КП» обратила внимание, что не планировали распространять закон и на частных лиц (в США они могут быть иноагентами).

«КП» отмечает, что до 7 марта протестующие «просто стояли под окнами здания парламента», а когда документ приняли в первом чтении, попытались взять его штурмом, после чего полиция применила слезоточивый газ и водометы.

«Американский дух»

По версии издания, США играют особую роль в этих протестах: как минимум - американцы хотели использовать волнения, чтобы сменить курс Грузии на «антироссийский», а максимум - сами попытались организовать «грузинский майдан».

«КП» отмечает, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, вставшая на сторону протестующих, записала видеообращение из Нью-Йорка на фоне статуи Свободы.

Грузия «закрывает границы», допросы россиян

На фоне протестов в Грузию стало сложнее попасть, утверждает газета. Обозревателю «КП» Владимиру Ворсобину отказали во въезде без объяснения причин. До этого он посещал в страну в течение 20 лет, встречался со всеми самыми влиятельными политиками и проблем не возникало.

Вместо него отправился корреспондент газеты Валентин Алфимов, на границе его и еще около 30 россиян отвели на допрос. Журналиста спросили о цели визита, а также о том бывал ли он в Абхазии.

По его словам, по такой же схеме на границе допрашивали российских айтишников.

Украински флаги

Алфимов рассказал, что на протестах можно было увидеть множество украинских флагов, участники акций жгли российские флаги и «требовали военного похода на Абхазию», скандируя: «На Сухуми!».

Украинские флаги были также вывешены из многих окон, а один из них - напротив музея искусства любимого в России Зураба Церетели.

Что дальше

После отзыва законопроекта протесты стихли, но небольшая партия «Гирчи» попыталась устроить митинг по новому поводу - против призыва на военную службу студентов.

«Но не сработало. Народ не пришел, а лоточники расстроились, что не продали ни одного флага - ни Грузии, ни Украины», - подчеркнул корреспондет.

Научный сотрудник института международных исследований МГИМО Николай Силаев заявил газете, что оппозиция не покинет улицы и попытается «придумать что-то новое».