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19 минут назад

В Киево-Печерской лавре начали ревизию имущества

Илья Родин

Ревизия движимого имущества в понедельник, 13 марта, началась в «Киево-Печерской лавре». Ее проводит специальная комиссия, рассказал митрополит Винницкий и Барский Варсонофий. Об этом пишет «Интерфакс».

В Киево-Печерской лавре начали ревизию имущества
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что проверяющие явились на территорию лавры без предварительного официального уведомления, не предъявили никаких документов, подтверждающих полномочия.

Настоятель Киево-Печерской лавры обвинил власти в гонениях на церковь

Митрополит Варсонофий рассказал, что подготовил обращение о нарушении соответствующих юридических процедур.

Кроме того, отметил священнослужитель, он призвал верующих к усиленной молитве «за нашу общую Святыню».

Ранее представители Киево-Печерской лавры заявили, что все силами будут отстаивать свои права и святыни, используют все доступные возможности.

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