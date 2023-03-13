В Киево-Печерской лавре начали ревизию имущества

Ревизия движимого имущества в понедельник, 13 марта, началась в «Киево-Печерской лавре». Ее проводит специальная комиссия, рассказал митрополит Винницкий и Барский Варсонофий. Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что проверяющие явились на территорию лавры без предварительного официального уведомления, не предъявили никаких документов, подтверждающих полномочия.

Митрополит Варсонофий рассказал, что подготовил обращение о нарушении соответствующих юридических процедур.

Кроме того, отметил священнослужитель, он призвал верующих к усиленной молитве «за нашу общую Святыню».