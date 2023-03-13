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1 час назад

Саакашвили заявил о скором отказе органов

Мария Иванова

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что врачи предупредили его о скором отказе внутренних органов. Об этом он рассказал в интервью Le Figaro.

Саакашвили заявил о скором отказе органов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Саакашвили, состояние его здоровья «медленно и неуклонно ухудшается».

«Я приближаюсь к стадии, когда врачи ожидают, что несколько моих органов откажут», - подчеркнул он.

Политик заявил, что все свое время он проводит в постели.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. Политик приехал в страну, где против него возбуждено несколько уголовных дел, впервые за восемь лет. С тех пор он находился в изоляторе.

Осенью 2021-го Саакашвили объявил голодовку. Врачи заявили, что после 48 дней голодовки у него развились энцефалопатия вернике и другие заболевания. Саакашвили поместили в тюремную больницу, а позже перевели в тбилисскую частную клинику. Адвокат Шалва Хачапуридзе говорил, что у его клиента выявили более десятка заболеваний.

14 декабря 2022-го Саакашвили не смог присутствовать на заседании дистанционно, в суде заявили, что клиника, в которой он находится, не имеет необходимого технического оборудования. В ответ на это политик снова объявил голодовку.

Позже адвокаты Саакашвили заявили, что независимые врачи при аппарате омбудсмена и зарубежные медики выявили в его организме следы отравления тяжелыми металлами.

К марту 2023-го Саакашвили похудел со 120 до 64 килограммов.

В мире,Шалва Хачапуридзе,Михаил Саакашвили,
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