В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
59 минут назад

Лукашенко заявил об абсолютном доверии между Белоруссией и Ираном

Lenta.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Ирана Ибрахим Раиси едины во мнении, что санкции — это время возможностей, и страны должны реализовать достигнутые договоренности, которые прежде оставались на бумаге. Об этом заявил белорусский лидер в ходе визита в Тегеран, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко заявил об абсолютном доверии между Белоруссией и Ираном
Фото: ТАССТАСС

«Мы абсолютно доверяем друг другу, наши народы поддерживают нас в этом», — сказал Лукашенко, отметив, что товарооборот между странами за 2022 год по отношению к 2021 году вырос в три раза.

Кроме того, белорусский лидер высказался, что и Минск, и Тегеран привержены идее построения справедливого многополярного мира.

Лукашенко прибыл в Иран утром 13 марта. Местом для переговоров стала резиденция Джомхури в дворцово-парковом комплексе Саадабад. Как заявлялось, встрече на высшем уровне надлежало пройти сначала в узком, а затем — в расширенном формате.

В мире,Александр Лукашенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий