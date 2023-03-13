Лукашенко заявил об абсолютном доверии между Белоруссией и Ираном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Ирана Ибрахим Раиси едины во мнении, что санкции — это время возможностей, и страны должны реализовать достигнутые договоренности, которые прежде оставались на бумаге. Об этом заявил белорусский лидер в ходе визита в Тегеран, передает Telegram-канал «Пул Первого».

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«Мы абсолютно доверяем друг другу, наши народы поддерживают нас в этом», — сказал Лукашенко, отметив, что товарооборот между странами за 2022 год по отношению к 2021 году вырос в три раза.

Кроме того, белорусский лидер высказался, что и Минск, и Тегеран привержены идее построения справедливого многополярного мира.