В Грузии рассказали о пользующихся ситуацией в стране силах

Глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе рассказал, что в стране были определенные силы, которые пользовались сложившейся ситуацией, подвергая опасности молодежь. Его слова передает сообщает «Sputnik Грузия».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мы увидели, что определенные силы жестко пользовались создавшейся ситуацией, в том числе подвергали опасности молодежь, людей, и мы не хотели, чтобы этот процесс так продолжался», — заявил он, говоря про отзыв законопроекта об иноагентах.

Также Кобахидзе назвал решение грузинского парламента проголосовать против принятия этих законов абсолютно безальтернативным, несмотря на политическую тяжесть. Он подчеркнул, что власти Грузии руководствовались гуманностью. Кроме того, по его словам, государство позаботилось о населении, мире и спокойствии в стране.