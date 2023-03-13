Суд выдал ордер на арест экс-премьера Пакистана Имрана Хана

Суд в Пакистане 13 марта выдал ордер на арест экс-премьера страны Имрана Хана по делу об угрозах судье и полицейским во время выступления в прошлом году. Об этом сообщает Kashmir Reader.

Судья поручил полиции арестовать Хана без возможности внесения залога и доставить его в суд до 29 марта.

Дело против Хана, председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость», возбудили в августе 2022 года после его заявлений на митинге. Тогда он пригрозил судье Зебе Чаудри и высшим должностным лицам полиции тяжелыми последствиями из-за их «предвзятого» отношения к его партии.

Хан также утверждал, что власти пытали его помощника Шехбаза Гилла, когда тот находился под стражей.