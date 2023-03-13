Трех россиянок депортировали с Бали за проституцию

Управление иммиграционного надзора и правоприменения Индонезии на острове Бали арестовало и депортировало трех гражданок России, которые занимались проституцией. Об этом пишет Indonesia Expat.

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Генеральный директор иммиграционной службы Силми Карим рассказал, что россиянок задержали на вилле курорта Семиньяк. В ходе допроса выяснилось, что две девушки въехали по гостевой визе, третья оформила визу по прибытии. За незаконную деятельность туристок занесли в черный список и депортировали из страны.

Отмечалось, что индонезийская иммиграционная служба стала тщательнее следить за действиями иностранных граждан, в том числе на Бали. Как стало известно, о подозрительной активности на вилле ведомству сообщили местные жители.

Ранее в марте власти Индонезии напомнили туристам о неукоснительном соблюдении всех законов и правил страны. Также призывалось поддерживать и уважать религиозные нормы, обычаи, культуру и жизненные ценности общества — в случае неоднократных нарушений путешественникам пригрозили депортацией.