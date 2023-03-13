Премьера Италии раскритиковали за участие в вечеринке на фоне траура по мигрантам

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони вызвала критику в соцсетях из-за своего праздничного настроения на вечеринке по случаю дня рождения министра инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини, пишет Euractiv. По информации портала, политиков раскритиковали за песни и веселье на фоне крушения лодки с мигрантами у берегов итальянской Калабрии, в результате которого погибли как минимум 76 человек.

Как отмечается, в частности, журналистка Сельваджиа Лукарелли в социальных сетях уличила Мелони и Сальвини в праздновании вместо посещения места трагедии. По ее словам, политики на вечеринке спели песню «La canzone di Marinella» Фабрицио Де Андре, которая была вдохновлена историей калабрийского эмигранта, найденного мертвым в реке.