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29 минут назад

В Кремле не стали комментировать сроки возможного визита Си Цзиньпина в Москву

ТАССиещё 3

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал говорить о том, действительно ли председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Россию с визитом на следующей неделе.

Песков не стал комментировать информацию о визите Си Цзиньпина в Москву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Сейчас мне нечего сказать по этой теме. Как правило, объявление об официальных зарубежных визитах осуществляется синхронно, по взаимной договоренности. Когда такая готовность будет, мы вам сообщим", - заверил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Си Цзиньпин намерен уже на следующей неделе совершить визит в Москву. По информации издания, китайский лидер рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

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