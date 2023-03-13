Песков не стал комментировать информацию о визите Си Цзиньпина в Москву

"Сейчас мне нечего сказать по этой теме. Как правило, объявление об официальных зарубежных визитах осуществляется синхронно, по взаимной договоренности. Когда такая готовность будет, мы вам сообщим", - заверил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.