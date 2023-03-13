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1 час назад

Раиси заявил о прорыве в отношениях Минска и Тегерана за последние два года

ТАСС

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко в Тегеране, что отношения двух стран за последние два года продемонстрировали прорыв.

Раиси заявил о прорыве в отношениях Минска и Тегерана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Наши отношения всегда находились на подъеме, но за последние два года мы действительно наблюдаем прорыв. Несомненно, ваш визит в Иран придаст серьезный большой импульс развитию наших двусторонних отношений", - подчеркнул Эбрахим Раиси, его слова приводит агентство БелТА в понедельник.

В 2021 году товарооборот между странами превысил $33 млн, увеличившись более чем на треть по сравнению с 2020-м. За 2022 год Белоруссия и Иран наторговали на $100 млн, продемонстрировав трехкратный рост торговли.

12 марта начался официальный визит в Иран белорусского президента.

В мире,Александр Лукашенко,
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