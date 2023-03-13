Раиси заявил о прорыве в отношениях Минска и Тегерана

"Наши отношения всегда находились на подъеме, но за последние два года мы действительно наблюдаем прорыв. Несомненно, ваш визит в Иран придаст серьезный большой импульс развитию наших двусторонних отношений", - подчеркнул Эбрахим Раиси, его слова приводит агентство БелТА в понедельник.