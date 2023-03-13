Пока вы спали: Си Цзиньпин о главной цели всех китайцев

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Фото: EPA/TACC EPA/TACC

Си Цзиньпин назвал главной целью воссоединение с Тайванем

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Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с речью на церемонии закрытия сессии Всекитайского собрания народных представителей, заявил о том, что главной целью всех китайцев является воссоединение с Тайванем, по принципу – «одна страна — две системы». Его слова приводит Xinhua.

«Мы должны твердо продвигать модель «Одна страна — две системы» и великое дело воссоединения Родины. (…) Осуществление полного воссоединения Родины является общим желанием всех китайских сыновей и дочерей и смыслом национального возрождения», - подчеркнул Си Цзиньпин, пообещав противостоять «вмешательству внешних сил» и сепаратистской деятельности, направленной на ««независимость» Тайваня».

В Германии призвали создать контактную группу по Украине

Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в статье для немецкой газеты Tagesspiegel заявил о необходимости «запустить мирный процесс» для урегулирования конфликта на Украине. Для этого, по его мнению, необходимо создать контактную группу, в которую должны войти США, Великобритания, Франция и Германия.

При этом Вольфганг Ишингер особо отметил, что и речи нет о том, чтобы «требовать от Украины готовности к переговорам сегодня же».

Ракета-носитель «Протон-М» стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическим аппаратом «Луч-5Х» успешно стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщила в своем Telegram-канале госкорпорация «Роскосмос».

«Ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени и выводит спутник на заданную орбиту. Это четвертый пуск российских ракет-носителей в 2023 году», - пояснили в корпорации.

Названы победители премии «Оскар»

В этом году фаворитом кинопремии «Оскар» стал боевик «Все везде и сразу» Дэниела Шайнерта и Дэна Квана, который получил 7 статуэток и стал лучшим фильмом года. Об этом пишет РБК.

Лучшей актрисой стала 60-летняя Мишель Йео, исполнившая главную роль в этом фильме. А «Оскар» за лучшую мужскую роль получил Брендан Фрейзер, сыгравший в фильме «Кит». Также картина «Все везде и сразу» удостоилась наград за лучшую режиссерскую работу, лучший монтаж и лучший оригинальный сценарий.

КНДР пригрозила США «сверхмощными контрмерами»

Использование США вопроса прав человека в Северной Корее и инициированное ими обсуждение в ООН являются попыткой «гнусного вмешательства» в дела суверенной страны и ярким выражением «враждебной политики» в отношении КНДР. Об этом говорится в заявлении МИД Северной Кореи, которое приводит РИА Новости.