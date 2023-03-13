В Китае выступили за сотрудничество с США

Новый премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил о необходимости сотрудничества Китая и США. Как сообщает ТАСС, на пресс-конференции по итогам первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва он подчеркнул, что экономики двух стран слишком сильно взаимосвязаны.

Глава правительства рассказал, что по итогам прошлого года двусторонний товарооборот Китая и США достиг новой рекордной отметки в 760 млрд долларов.

«Все это говорит о том, что Китай и США могут и должны сотрудничать. Китайско-американское взаимодействие является многообещающим, а сдерживание и давление никому не принесут пользы», — резюмировал он.

Ли Цян также отметил, что в последние годы в США периодически «подогревают разговоры» о разрыве связей с КНР, и иногда эта тема приковывает к себе слишком большое внимание в СМИ. Вместе с тем он не знает, кто в действительности может получить выгоду от этого.