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24 минуты назад

Во Франции заявили о скором объединении всего мира против Запада

Lenta.ru

Лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что поступки западных политиков и СМИ приведут к объединению всего мира против Запада. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Во Франции заявили о скором объединении всего мира против Запада
Фото: ТАССТАСС

«Если человечество все еще будет существовать через два века, то историки 2223 года будут ошеломлены безответственностью политических лидеров и крупных западных СМИ нашего времени», — заявил он. Асселино обвинил западных политиков в высокомерии и слепоте.

Таким образом он отреагировал на избрание Ли Шанфу главой Министерства обороны Китая. Он назвал это «хлестким ответом» КНР на американские санкции.

12 марта Всекитайское собрание народных представителей (высший законодательный орган КНР) утвердило министром обороны Ли Шанфу. Он сменил на этом посту генерал-полковника Вэй Фэнхэ, возглавлявшего Народно-освободительную армию Китая с 2018 года.

Ранее разведка США обозначила третий срок правления главы КНР Си Цзиньпина как самую большую угрозу для Вашингтона. Китай, который бросает все больший вызов США в экономическом, технологическом, политическом и военном плане по всему миру, остается беспрецедентным приоритетом, заявила директор национальной разведки страны Аврил Хейнс.

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