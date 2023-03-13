«Мои кости распадаются»: Саакашвили о стремительном ухудшении здоровья

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили потерял почти половину веса и страдает от постоянных болей. Об этом он рассказал британскому телеканалу Sky News.

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— Если вес будет ниже 60, врачи прогнозируют полиорганную недостаточность. Я все время нахожусь в постели, мои кости распадаются, это причиняет мучительную боль, — признался Саакашвили.

Когда бывшего грузинского лидера только посадили в тюрьму, он весил около 120 килограммов, сейчас вес политика снизился до 64. Его адвокат Шалва Хачапуридзе рассказал, что состояние экс-президента Грузии становится хуже с каждым днем, передает Sky News.

В середине февраля в Сети появилось видео с падением Саакашвили в больничной палате. Ролик был опубликован телеканалом CNN.

На опубликованных кадрах видно, как заметно исхудавший политик падает на пол, не дойдя до кровати.