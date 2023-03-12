В Грузии высказались об открытии «второго фронта»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал, что пока его партия «Грузинская мечта» находится у власти, она не допустит открытия в стране «второго фронта». Об этом сообщает IMEDI.
«Я знаю, что из Украины приехали несколько десятков человек. Я хочу обратиться к ним – пусть у вас не будет иллюзий и ожидания того, что тут что-то произойдёт. Ничего не случится, братья. Я хочу пожелать всем бойцам на Украине вернуться в свои семьи здоровыми, но призываю вас, не поддавайтесь грязным провокациям», — заявил политик.
Гарибашвили подчеркнул, что считает неприемлемым участие военных в политических акциях и назвал прибывших из Украины агитаторов «провокаторами».
Премьер Грузии также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за поддержку протестных акций.