В Грузии высказались об открытии «второго фронта»

«Я знаю, что из Украины приехали несколько десятков человек. Я хочу обратиться к ним – пусть у вас не будет иллюзий и ожидания того, что тут что-то произойдёт. Ничего не случится, братья. Я хочу пожелать всем бойцам на Украине вернуться в свои семьи здоровыми, но призываю вас, не поддавайтесь грязным провокациям», — заявил политик.