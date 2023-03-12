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В Грузии пообещали не допустить открытия «второго фронта»

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал, что пока его партия «Грузинская мечта» находится у власти, она не допустит открытия в стране «второго фронта». Об этом сообщает IMEDI.

В Грузии высказались об открытии «второго фронта»
© Газета.Ru

«Я знаю, что из Украины приехали несколько десятков человек. Я хочу обратиться к ним – пусть у вас не будет иллюзий и ожидания того, что тут что-то произойдёт. Ничего не случится, братья. Я хочу пожелать всем бойцам на Украине вернуться в свои семьи здоровыми, но призываю вас, не поддавайтесь грязным провокациям», — заявил политик.

Премьер Грузии упрекнул украинское руководство в поддержке акций протеста в Тбилиси

Гарибашвили подчеркнул, что считает неприемлемым участие военных в политических акциях и назвал прибывших из Украины агитаторов «провокаторами».

Премьер Грузии также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за поддержку протестных акций.

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