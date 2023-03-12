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17 минут назад

Лукашенко прибыл в Тегеран

Газета.Ruиещё 1

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел с официальным визитом в Тегеран, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко прибыл в Тегеран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самолет приземлился в международном аэропорту Мехрабад, где белорусского лидера встретил министр промышленности, шахт и торговли Ирана Сейед Реза Фатеми Амин.

13 марта Лукашенко проведет переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Лидеры двух стран обсудят развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество, реализацию проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, а также уделят отдельное внимание ситуации в регионе и мире.

По итогам визита стороны подпишут ряд международных документов и комплексную «дорожную карту» всестороннего сотрудничества между Белоруссией и Ираном, информирует пресс-служба.

Лукашенко также проведет встречи с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, председателем Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Как уточняет госагентство «БелТА», это первый за 17 лет визит президента Белоруссии в Иран. В последний раз Лукашенко и Ибрахим Раиси встречались на полях саммита ШОС в Самарканде 16 сентября 2022 года.

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