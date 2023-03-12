Лукашенко прибыл в Тегеран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел с официальным визитом в Тегеран, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Самолет приземлился в международном аэропорту Мехрабад, где белорусского лидера встретил министр промышленности, шахт и торговли Ирана Сейед Реза Фатеми Амин.
13 марта Лукашенко проведет переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Лидеры двух стран обсудят развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество, реализацию проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, а также уделят отдельное внимание ситуации в регионе и мире.
По итогам визита стороны подпишут ряд международных документов и комплексную «дорожную карту» всестороннего сотрудничества между Белоруссией и Ираном, информирует пресс-служба.
Лукашенко также проведет встречи с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, председателем Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
Как уточняет госагентство «БелТА», это первый за 17 лет визит президента Белоруссии в Иран. В последний раз Лукашенко и Ибрахим Раиси встречались на полях саммита ШОС в Самарканде 16 сентября 2022 года.