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21 минуту назад

Журналист Херш раскритиковал материал NYT о «Северных потоках»

Илья Родин

Известный американский публицист Сеймур Херш предположил, что публикация в New York Times об «украинском следе» в диверсии на «Северных потоках» предназначалась для того, чтобы отвлечь внимание от его статьи о теракте. Об этом пишет телеканал CGTN.

Херш отметил, что власти Соединенных Штатов пытаются отвлечь внимание публики от ранее опубликованной им статьи. Он добавил, что в его материале было приведено немало конкретных данных.

В Турции заявили о причастности США к диверсиям на «Северных потоках»

По данным журналиста, у украинских военных нет ни водолазной камеры, ни специалистов высокого класса по подводным диверсиям. Следовательно, они не могли совершить теракт.

Ранее турецкий эксперт сообщил, что участие американских военных в диверсиях на российских трубопроводах подтверждается различными косвенными данными.

В мире,Видео,Сеймур Херш,
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