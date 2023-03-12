Журналист Херш раскритиковал материал NYT о «Северных потоках»

Известный американский публицист Сеймур Херш предположил, что публикация в New York Times об «украинском следе» в диверсии на «Северных потоках» предназначалась для того, чтобы отвлечь внимание от его статьи о теракте. Об этом пишет телеканал CGTN.
Херш отметил, что власти Соединенных Штатов пытаются отвлечь внимание публики от ранее опубликованной им статьи. Он добавил, что в его материале было приведено немало конкретных данных.
По данным журналиста, у украинских военных нет ни водолазной камеры, ни специалистов высокого класса по подводным диверсиям. Следовательно, они не могли совершить теракт.
Ранее турецкий эксперт сообщил, что участие американских военных в диверсиях на российских трубопроводах подтверждается различными косвенными данными.