В Афинах начался многотысячный митинг

В Афинах (Греция) протестующие снова вышли на улицы. Они требуют детального расследования катастрофы на железной дороге, которая унесла жизни 57 человек, пишет РИА «Новости».

Фото: Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο

Отмечается, что 1 марта произошла одна из крупнейших в истории республики железнодорожных катастроф. В результате лобового столкновения двух составов погибли десятки человек, многие были травмированы.

По данным агентства, организаторами митинга являются профсоюзные и политические организации, ассоциации студентов, общественные деятели.

Демонстранты несут плакаты с социальными и политическими требованиями, а также перечеркнутые фотографии министров и сотрудников СМИ, обвиняемых общественностью в необъективном освещении катастрофы.

Напомним, что в прошлое воскресенье, 5 марта, в Афинах также прошли многотысячные митинги. Они сопровождались столкновениями с полицией.