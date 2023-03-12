В Афинах начался многотысячный митинг

В Афинах (Греция) протестующие снова вышли на улицы. Они требуют детального расследования катастрофы на железной дороге, которая унесла жизни 57 человек, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что 1 марта произошла одна из крупнейших в истории республики железнодорожных катастроф. В результате лобового столкновения двух составов погибли десятки человек, многие были травмированы.
По данным агентства, организаторами митинга являются профсоюзные и политические организации, ассоциации студентов, общественные деятели.
Демонстранты несут плакаты с социальными и политическими требованиями, а также перечеркнутые фотографии министров и сотрудников СМИ, обвиняемых общественностью в необъективном освещении катастрофы.
Напомним, что в прошлое воскресенье, 5 марта, в Афинах также прошли многотысячные митинги. Они сопровождались столкновениями с полицией.
Кроме того, на этой неделе прошли массовые демонстрации в Тбилиси, Париже. В настоящее время проходит митинг в Кишиневе.