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26 минут назад

Украинские полярники декоммунизировали указатели в Антарктиде

ТК «Звезда»иещё 6

Участники украинской научной экспедиции переименовали таблички на арктической станции «Академик Вернадский» в рамках декоммунизации. Об этом говорится в сообщении Национального арктического научного центра.

Украинские полярники декоммунизировали указатели в Антарктиде
Фото: © Фото: Jerzy Strzelecki, CC BY 3.0, Wikimedia© Фото: Jerzy Strzelecki, CC BY 3.0, Wikimedia

Украинские специалисты в составе экспедиций проводят исследования на станции, которая была передана стране Великобританией в 1996 году. Изначально она назвалась «Фарадей», а затем была переименована в «Академик Вернадский».

В научном центре заявили, что участники 27-й экспедиции провели ремонт путеводителя с названиями и расстояниями до разных городов.

«Врач Василий Матковский и механик Максим Белоус декоммунизировали Кировоград на Кропивницкий, а также дерусифицировали транслитерацию Винницы и Одессы», - говорится в сообщении центра на странице в Facebook*.

К указателям также добавили Мариуполь, входящий в состав в России, и Бучу. Таблички с названиями этих городов окрашены в цвета флага, используемого рядом националистических организаций, включая «Правый сектор»** и УНА-УНСО**.

В Киеве переименовали связанные с Россией улицы

Официальный Киев воюет с памятниками советской эпохи, переименовывает улицы и населенные пункты с 2015 года, когда Верховная рада приняла закон о декоммунизации. Он предусматривает тотальный запрет советской символики, обязывает власти демонтировать памятники вождям и политическим деятелям времен СССР. Ранее в Киеве снесли памятник советскому генералу Николаю Ватутину, освободившему город он нацистов.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации

**«Правый сектор» и УНА-УНСО - украинские экстремистские организации, запрещенные на территории РФ.

В мире,Николай Ватутин,УНА-УНСО,Верховная Рада,
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