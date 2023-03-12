Пользователи соцсетей раскритиковали главу ЕК за слова о военной мощи РФ

Европейские пользователи Twitter раскритиковали высказывания руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об усилиях со стороны Евросоюза по уменьшению российского военного потенциала. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что чиновница разместила публикацию в сети микроблогов. Пост привлек внимание пользователей и собрал большое количество негативных комментариев.
Комментаторы поинтересовались, как глава ЕК планирует осуществить свою угрозу на фоне заявлений европейских лидеров о нежелании напрямую участвовать в конфликте.
По оценке пользователей, фон дер Ляйен роет яму, в которую может «рухнуть» Евросоюз. Они добавили, что со временем население входящих в ЕС стран осудит высказывания и действия чиновницы.
Подписчики заявили, что глава ЕК разрушила ЕС. По их мнению, она продала макрорегион Вашингтону.
Комментаторы резюмировали, что дипломатический путь был бы оптимальным для разрешения конфликта.