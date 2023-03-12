Пользователи соцсетей раскритиковали главу ЕК за слова о военной мощи РФ

Европейские пользователи Twitter раскритиковали высказывания руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об усилиях со стороны Евросоюза по уменьшению российского военного потенциала. Об этом пишут «Известия».

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Отмечается, что чиновница разместила публикацию в сети микроблогов. Пост привлек внимание пользователей и собрал большое количество негативных комментариев.

Комментаторы поинтересовались, как глава ЕК планирует осуществить свою угрозу на фоне заявлений европейских лидеров о нежелании напрямую участвовать в конфликте.

По оценке пользователей, фон дер Ляйен роет яму, в которую может «рухнуть» Евросоюз. Они добавили, что со временем население входящих в ЕС стран осудит высказывания и действия чиновницы.

Подписчики заявили, что глава ЕК разрушила ЕС. По их мнению, она продала макрорегион Вашингтону.