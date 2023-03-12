Украине не следует рассчитывать на то, что западные государства поставят стране боевые самолеты в ближайшее время, заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба в интервью Bild am Sonntag. Об этом пишет ТАСС.

Кулеба подчеркнул, что не рассчитывает на получение истребителей в составе ближайших пакетов военной помощи.

Дипломат пояснил, что для Запада - это сложная задача с точки зрения логистики.

Вместе с тем, когда решение о поставках все же будет принято, отметил Кулеба, страна должна быть к нему готова. Он уточнил, что необходимо заблаговременно начать подготовку пилотов.

Напомним, что власти Украины поднимают вопрос о поставках тяжелой техники с самого начала спецоперации. Им удалось добиться согласия западных лидеров на отправку основных боевых танков. В настоящее время они просят у США и ЕС самолеты и подводные лодки.