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14 минут назад

Кулеба признал, что не рассчитывает на поставки самолетов в ближайшее время

Илья Родин

Украине не следует рассчитывать на то, что западные государства поставят стране боевые самолеты в ближайшее время, заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба в интервью Bild am Sonntag. Об этом пишет ТАСС.

Кулеба подчеркнул, что не рассчитывает на получение истребителей в составе ближайших пакетов военной помощи.

Дипломат пояснил, что для Запада - это сложная задача с точки зрения логистики.

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Вместе с тем, когда решение о поставках все же будет принято, отметил Кулеба, страна должна быть к нему готова. Он уточнил, что необходимо заблаговременно начать подготовку пилотов.

Напомним, что власти Украины поднимают вопрос о поставках тяжелой техники с самого начала спецоперации. Им удалось добиться согласия западных лидеров на отправку основных боевых танков. В настоящее время они просят у США и ЕС самолеты и подводные лодки.

Ранее сообщалось, что в Финляндии разразился скандал из–за опрометчивых обещаний премьер-министра Санны Марин по передаче ВСУ списанных истребителей.

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