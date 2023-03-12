На Западе озвучили имя политика с самой ужасной прической

Эстонский депутат партии EKRE Рейн Эплер мог бы стать победителем в конкурсе за звание политика «с самой ужасной прической». К такому выводу пришел обозреватель издания Politico Пол Дэллисон, передает РИА Новости.

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Журналист вспомнил о смешных прическах бывшего президента США Дональда Трампа, британского политика Майкла Фабриканта и бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и заявил, что эстонский парламентарий обошел их всех.

«Фабрикант практически стопроцентно ужаснулся бы, узнав, что он даже близко не стоял с носителем самой странной прически среди европейских политиков», — указал автор и признал Рейна Эплера победителем в этом соревновании.

Дэллисон пошутил, что политик в парикмахерской явно не мог определиться, какую же прическу ему выбрать, поэтому попросил сделать сразу все.