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46 минут назад

На Западе озвучили имя политика с самой ужасной прической

Елена Прошина

Эстонский депутат партии EKRE Рейн Эплер мог бы стать победителем в конкурсе за звание политика «с самой ужасной прической». К такому выводу пришел обозреватель издания Politico Пол Дэллисон, передает РИА Новости.

На Западе озвучили имя политика с самой ужасной прической
Фото: СоцсетиСоцсети

Журналист вспомнил о смешных прическах бывшего президента США Дональда Трампа, британского политика Майкла Фабриканта и бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и заявил, что эстонский парламентарий обошел их всех.

«Фабрикант практически стопроцентно ужаснулся бы, узнав, что он даже близко не стоял с носителем самой странной прически среди европейских политиков», — указал автор и признал Рейна Эплера победителем в этом соревновании.

Дэллисон пошутил, что политик в парикмахерской явно не мог определиться, какую же прическу ему выбрать, поэтому попросил сделать сразу все.

Ранее журналист Майкл Вулф раскрыл в своей книге секрет прически бывшего президента США Дональда Трампа. Оказалось, что после процедуры по борьбе с облысением Трамп остался с абсолютно лысой макушкой, которую теперь вынужден прикрывать волосами по бокам и спереди. Для этого Трамп зачесывает шевелюру назад и закрепляет гелем. Пользователи социальных сетей считали, что Трамп носит парик.

В мире,Майкл Вулф,Борис Джонсон,Дональд Трамп,
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