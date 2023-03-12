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В США раскрыли слабость Европы

Боевые действия на Украине выявили недостаток оборонной промышленности Европы и ее зависимость от США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Foreign Affairs.

В США раскрыли слабость Европы
© ТАСС

Обозреватели издания Макс Брегманн и София Беш указали, что конфликт на Украине продемонстрировал несовершенство европейской обороны. Последние два десятилетия Европа недостаточно инвестировала в армию, а те средства, которые правительство все же выделяло на развитие военной сферы, тратились на создание контртеррористических, противоповстанческих и гуманитарных миссий за пределами ЕС.

Авторы публикации считают, что ответственность за ухудшение боеспособности европейской армии лежит практически на всем Западе — США, НАТО и Европейском союзе. Аспекты оборонного комплекса в связи с нынешними обстоятельствами изменились, однако в них нет ничего революционного, указали авторы. Основные трудности все еще игнорируются.

Foreign Affairs пишет, что постоянная военная и гуманитарная помощь Украине только усугубила ситуацию, Запад отправил Киеву огромное количество вооружения, поэтому их собственные арсеналы опустели.

«Похоже, инициатива в проведении реформ и перемен, накопившаяся за последнюю декаду, исчезла», — резюмировали журналисты.

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