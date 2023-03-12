Тысячи испанцев вышли на марш в поддержку России

Более двух тысяч человек вышли на улицы испанского города Бильбао в рамках марша в поддержку России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя баскской платформы «Нет НАТО».

Собеседник агентства заявил, что Россия стремится к миру с 2014 года, но Запад не оставляет ей другого выхода.

«По этой причине мы выражаем нашу солидарность с Москвой», — сказал он.

В конце своего марша участники акции повесили флаги России, ЛНР и ДНР на здании мэрии города. Также они выступили против стратегии НАТО, военной поддержки Киева и увеличения военных бюджетов европейских стран, потребовав направить эти ресурсы на социальные нужды и поддержку населения.

«С одной стороны, мы подчеркиваем свое сочувствие людям, находящимся на Донбассе. С другой стороны, мы обращаем особое внимание на то, что экономическая ситуация в Европе становится все хуже и хуже», — отметил один из организаторов марша, указав, что каждый человек, посещая супермаркет, чувствует на себе это бремя.

По его мнению, виноват в этом Североатлантический альянс, который «играет с Евросоюзом (ЕС), как с марионеткой». Также он выразил мнение, что политика ЕС должна поменяться кардинальным образом.

Тем временем в Праге участники антиправительственного митинга «Чехия против нищеты» призвали убрать украинский флаг со здания Национального музея. Протестующие на улице скандировали: «Мы хотим чешский флаг».