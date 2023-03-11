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53 минуты назад

СМИ: на юге Алеппо трое сирийцев стали жертвами расправы террористов

ТАСС

Банда террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) взяла в субботу в заложники 29 рабочих из сельхозартели, которые занимались сбором трюфелей в пустыне Ханасир к югу от Алеппо. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на очевидцев.

СМИ: в Алеппо трое сирийцев стали жертвами расправы террористов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его информации, боевики учинили расправу над тремя пленниками, а 26 человек, в том числе нескольких женщин, увели в неизвестном направлении.

Аналогичный инцидент произошел 18 февраля в оазисе Эс-Сухна на востоке провинции Хомс, где жертвами расправы террористов стали семь сирийских военнослужащих и 46 сельских жителей. 12 февраля банда ИГ похитила 75 человек, которые собирали трюфели в оазисе Пальмира. Позднее стало известно, что 16 из них боевики расстреляли, а 25 отпустили, судьба 34 остается неизвестной.

По сведениям Al-Hadath, с января от рук террористов погибли 139 сирийцев, большинство из них - мирные граждане. Командование ВС Сирии направило 3 марта в провинцию Дейр-эз-Зор отряды сил специального назначения, которые проводят там операцию по ликвидации баз ИГ в пустыне Бадия-эш-Шаркия. Оттуда мобильные группы боевиков совершают внезапные вылазки, нападают на армейские блокпосты и транспортные колонны, передвигающиеся по шоссе к границе с Ираком.

В мире,Исламское государство,
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