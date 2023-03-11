СМИ: в Алеппо трое сирийцев стали жертвами расправы террористов

Банда террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) взяла в субботу в заложники 29 рабочих из сельхозартели, которые занимались сбором трюфелей в пустыне Ханасир к югу от Алеппо. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на очевидцев.

По его информации, боевики учинили расправу над тремя пленниками, а 26 человек, в том числе нескольких женщин, увели в неизвестном направлении.

Аналогичный инцидент произошел 18 февраля в оазисе Эс-Сухна на востоке провинции Хомс, где жертвами расправы террористов стали семь сирийских военнослужащих и 46 сельских жителей. 12 февраля банда ИГ похитила 75 человек, которые собирали трюфели в оазисе Пальмира. Позднее стало известно, что 16 из них боевики расстреляли, а 25 отпустили, судьба 34 остается неизвестной.